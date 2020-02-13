Müdahale yok

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türk yetkililerinin açıklamaları, Rum basınında geniş bir şekilde yer bulmaya devam ederken, Fileleftheros gazetesi “Hükümet Mesafesini Koruyor” başlıklı haberinde, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un açıklamasına yer verdi.

Açıklamasında, Rum hükümetinin “Kıbrıs Türk toplumunun yeni liderinin seçilmesi sürecine herhangi biri tarafından müdahalede bulunulmaması gerektiğine” dair tezini ifade eden Kusios, “Kıbrıs Türk toplumu liderinin seçilmesi sürecine hiçbir şekilde müdahale etmemenin tutarlı tezleri olduğunu” söyledi.

Kusios “buna rağmen, Hükümetin tezinin, seçilecek olan liderin, diyaloğun hali hazırda üzerinde mutabakata varılanlar temelinde sürmesinden ve müzakerelerin (BM Genel Sekreterinin de katılımıyla Berlin’de gerçekleştirilen üçlü görüşmenin de sonucu olduğu şekilde) Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasından yana olmasını arzu ettiklerini” kaydetti.

Gazeteye göre DİSİ ise açıklamasında, “Kıbrıslı Türklerin, Türkiye’nin tutumundan ötürü tehlikede olanların yalnızca Kıbrıslı Rumların değil, bizzat Kıbrıslı Türklerin de tehlikede olduğunun farkına varması gerektiğini” ileri sürerken; DİKO, “Türkiye Akıncı’ya bu şekilde davrandığı zaman, aralarından herhangi birinin, kendilerini potansiyel tehlike ve/veya düşman olarak addeden Türkiye’nin, kendilerine ne yapacağının farkına varabileceği ve anlayabileceği” iddiasında bulundu.