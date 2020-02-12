Fenerbahçe yarı finalde 1-0

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 3-0 mağlup ettiği Kırklarelispor'u konuk etti. 1-0 kazanan Fenerbahçe, yarı final biletini aldı. Trabzonspor-BB Erzurumspor eşleşmesinin galibi, Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi olacak.

Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak. Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

Kupa programı

Bugün

19:30 – Galatasaray – Alanyaspor

Yarın

16:00 – BŞB Erzurumspor – Trabzonspor

18:15 – DG Sivasspor - Antalyaspor