Hedefe az kaldı

Erkut MAHSUCU

Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Emirali Öztüccar, takımın durumu hakkında açıklamalarda bulunarak önümüzdeki hafta şampiyonluğu almak istediklerini söyledi.

Öztüccar, altyapıyı kuralı 7 yıl geçtiğini belirterek tesisleşme ile bazı projeleri olduğunu kaydetti. “Bu projeler tamamlandıktan sonra camia olarak altyapıdan A takıma meyvelerini yavaş yavaş verecektir'' dedi.

Aralık’ta görevi bırakacağım

Öztüccar görev süresi bittiğinde başkanlığa devam etmeyeceğini belirterek “Aralık ayında yapacağımız genel kurulunda aday olmayacağım. Yeni gelecek arkadaşlara da destek vereceğim'' dedi.

Şampiyon olacaklarını belirten Emirali Öztüccar ''Değirmenlik Spor Kulübünün hedefi her zaman zirvedir'' dedi.



Altyapıda 250 futbolcumuz var

Öztüccar “Altyapımızda 250 futbolcu bulunmaktadır. Hedef olarak bu sayıyı artırmak ve A takıma oyunu kazandırmaktır. Ülke gençliğinin önünü açıp disiplinli ve ahlaklı oyuncu yetiştirmek en büyük hedeflerimiz arasındadır” dedi. Öztüccar Mesarya bölgesindeki çocukların tahsis ettikleri servis aracı ile antrenmanlara gelip gittiğini söyledi.