Ocak'ta sakatlık üzüntüsü

Ligde 3'üncü sırada yer alan, Kıbrıs Kupası'nda ise yarı final ilk maçında deplasmanda Yenicami ile golsüz berabere kalan Türk Ocağı'nda sakat ve cezalı futbolcular moralleri bozuyor. Takımın golcü futbolcusu Remzi Betmezoğlu, burun ameliyatı olmasından dolayı Yenicami maçında forma giyemedi. Bunun yanı sıra maçta forma giyen takımın tecrübeli isimlerinden Ali Özbahar, hem bileğinden sakatlandı, hem de omzu çıktı. Takımın genç yıldızı Doğukan Altuntaş ve İlker İnceler'in ise arka adale sakatlıkları devam ediyor. Ayrıca takımın yabancı futbolcusu Idan, gördüğü kırmızı karttan dolayı Lefke maçında forma giyemeyecek.