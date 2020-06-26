Bir yılda tamamlama hedefi!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu işbirliğinde kurulacak Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’nin (AMATEM) temelleri düzenlenen törenle atıldı.

Törende Sırasıyla Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Başbakan Ersin Tatar birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından temel atıldı.

Ali Pilli, ülkenin ciddi bir ihtiyacı olan, madde bağımlısı olan bireylerin tedavisi için çok önemi bulunan AMATEM binasının temelini, Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nde atmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Bağımlılık probleminin çözümü için bugüne kadar adım atılmadığını dile getiren Pilli, “göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu merkezi kurmak en büyük hedeflerimiz arasındaydı” dedi.

Bugüne kadar verdiği her sözün arkasında olduğunu vurgulayan Pilli, “Bu ilk adımdan sonra diğer hastanelerin de temelleri atılacaktır” dedi.

Pilli, alkol ve madde bağımlılığının tüm dünyayı etkileyen küresel bir vaka olduğunu, ülkemizde de bağımlılık sorununun çok ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, alkol ve uyuşturucuya başlama yaşının ilkokul seviyelerine kadar indiğini ifade etti.

Madde kullanımının sadece kullanan kişiyi değil aileleri, çevreyi ve tüm toplumu etkilediğini belirten Pilli, göreve geldikleri ilk günden madde bağımlılığıyla ilgili olarak, koruyucu sağlık hizmetlerinde hem tedavi hem de rehabilitasyon sürecinde çeşitli çalışmalar yapmayı hedeflediklerini yineledi.

Pilli, bu alanda yapılan çalışmalarda Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’ndan da destek aldıklarını hatırlatarak, AMATEM projesi için katkı yapan herkese ve özellikle gönüllü katkı koyan mimar Emircan Direk’e teşekkür etti.

Önemli olanın çocukların, gençlerin, madde bağımlısı haline gelmeden tedbir almak olduğunu ifade eden Pilli, toplum ve sağlık camiası olarak birincil görevlerinin insanları bu bağımlılık tuzağından kurtarmak olduğunu kaydetti.

Bağımlılık tuzağına düşmüş bireyleri tedavi ederek yeniden topluma kazandırmanın uzun bir süreç olduğunu vurgulayan Pilli, “İşte bu uzun süreç AMATEM merkezinde hayata geçirilecektir” dedi.

Pilli, hedeflerinin 1 yıl içerisinde, bu binayı tamamlayarak hizmete koymak olduğunu belirterek, tedavisi tamamlanan kişilerin topluma entegre edilmesinin de önemli olduğunun bilinciyle, psikolojik destek ve iş bulma noktalarında nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda da detaylı çalışma yaptıklarını söyledi.

Pilli, devletin yanı sıra toplumun tüm kesimlerinin de bu kişilerle ilgili aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini vurguladı.

Tatar: 32 yataklı bir merkez

Başbakan Ersin Tatar, geçen yıl araziyi, geliştirilen projeyi, merkezin detaylarını gördüğünde duyduğu memnuniyeti ifade ettiğini anımsatarak, KKTC’de bağımlıların tedavisi ve yeniden topluma kazandırılmaları noktasında Sağlık Bakanlığı’nın ve kurumlarının gösterdiği duyarlılık ve hassasiyetin kalkınmışlık ve çağdaş bir toplum olma özelliklerinin başlıca göstergesi olduğunu söyledi.

32 yataklı bin 500 metre kare bir bağımlılık merkezinin temelinin atılıyor olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Tatar, 4 aydır pandemi süreci içerisinde sağlık anlamında yapılan çalışmaların KKTC’nin sağlık altyapısıyla birlikte giderek güçlendiğini gösterdiğini belirtti.

Tatar, Sağlık Bakanlığı ve tedavileri sürdürecek çalışanlara teşekkür ederek, bu merkezin hayırlara vesile olmasını temenni etti.



Bu arada Başbakan Ersin Tatar, törende binanın mimarına plaket sundu.

