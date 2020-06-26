Anastasiadis'in atamalarında mini kriz

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Başsavcılıkta ve kabinesinde kararlaştırdığı değişikliğin uygulanması yılan hikâyesine döndü.

68 yaşını 8 Temmuz’da dolduracak olan eski Başsavcı Kostas Kliridis 1 Ağustos’tan itibaren emekli çıkmaya karar verdi ancak Anastasiadis hükümeti, yeni atananların yemin törenlerini 10 Temmuz’da yapmak istiyor.

Haravgi konuya ilişkin haberinde Başsavcı Kliridis 31 Temmuz’a kadar emeklilik izni almayıp 68 yaşını doldurduğu 8 Temmuz’da emekliye ayrılması gerektiğini söyleyerek, uzatma sebebinin maddi menfaat olduğunu ima edenlere “ayıp ediyorlar” cevabını verdi. Kliridis emeklilik öncesi izinlerini kullanmayacağını ve doğacak maaş/menfaat farkını da Kanser Derneği’ne bağışlayacağını söyledi.

Kliridis’i öfkelendiren açıklamanın Rum Sözcü Nikos Kusios’tan geldiğini kaydeden gazeteye göre Kusios RİK’e yaptığı açıklamada “2-3 gündür, emeklilik öncesi izin alınmamasının ne anlama geldiğini anlayamıyorum. 2015’te Başsavcı Yardımcısı olmadığı için izin almamıştı” ifadesini kullandı ve şimdi Başsavcı Yardımcılığı’na atama yapıldığından, Kliridis’in 31 Temmuz’a kadar Başsavcılıkta kalmak istemesine bir gerekçe olmadığını söyledi.

Kusios, Kliridis’e, Rum Yönetiminin Başsavcılığa atanan Savvidis ve Başsavcı Yardımcılığı’na atanan Angelidis’in yemin törenlerini 10 Temmuz’da, görev devirlerini de Kliridis’in emekli olacağı 1 Ağustos’ta yapma niyetini ilettiklerini de anlattı.

Rum Sayıştay Başkanlığı ise dünkü açıklamasında, 68 yaşını 8 Temmuz’da dolduran Kostas Kliridis’in 31 Temmuz’a kadar izinlerini kullanıp 1 Ağustos’ta ayrılabileceğini, anayasa uyarınca Başsavcı Yardımcılığı’na gerekli atama (Savvas Angelidis) yapıldığından, yerine vekâlet edilebileceğini açıkladı.