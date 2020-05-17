Suriye uyruklu mülteciler gönderildi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele bölgesinde, Taşlıca ile Boltaşlı köyleri arasında, deniz sahilinde, kıyıya 10 metre yakınlıkta alabora olan gemiden kurtarılan 69 çocuk, 30 kadın ve 76 erkek olmak üzere toplam 175 Suriyeli mülteciden, ülkemizde kalmaya devam eden 100 tanesi önceki gece Türkiye’ye gönderildi.

Hatırlanacağı gibi, 21 Mart tarihinde Taşlıca ile Boltaşlı arasındaki sahil kısmında kurtarılan ve İskele’de bir inşaat şirketine ait dairelerde misafir edilen mültecilerin 75 tanesi geçtiğimiz ay Türkiye’ye gönderilmiş, 100 mülteci ülkede kalmaya devam etmişti. Türkiye ile yapılan görüşmelerin ardından, ülkede kalan 100 mülteci de önceki akşam Mersin’e gönderildi.