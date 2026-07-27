Adana’da bir günde altı kişi öldürüldü

Adana’da bir günde meydana gelen dört ayrı silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi. Olaylarla ilgili yürütülen soruşturmalarda iki şüpheli yakalanırken, diğer saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor. İlk olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Reyhan Acar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden kurşunla yaralanan Acar, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İkinci olay ise Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’nde yaşandı. Boşanma aşamasında olduğu belirtilen Pozantı Belediyesi çalışanı Hatice Mine K., gece saatlerinde 7 yaşındaki kızının yanında uyuduğu sırada eşi H.E.K. tarafından başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan H.E.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Üçüncü cinayet, Ceyhan ilçesinde bir dondurma işletmesinde meydana geldi. İş yerinde çalışan Yusuf Erdem, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıda bir kişinin daha yaralandığı, olay anının güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Son olay ise Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde yaşandı. O.A. isimli şüphelinin, Ali Can Demir, Sinan İlbey ve Semra Yılmaz’ı tabancayla vurarak öldürdüğü belirtildi. Olayın ardından kaçan O.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adana’da art arda yaşanan silahlı saldırılarla ilgili soruşturmaların devam ettiği bildirildi.