Eşi tutuklandı

İstanbul’da 5 gündür kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Bedriye Karaçay’ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Üç çocuk annesi Karaçay’ın ölümüyle ilgili soruşturmada, kayıp ihbarını yapan eşi Volkan Karaçay gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bedriye Karaçay’dan 21 Temmuz’da haber alamayan eşi Volkan Karaçay, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, genç kadının bulunması için geniş çaplı soruşturma yürüttü.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ancak Karaçay’ın iddia edildiği şekilde bölgeden ayrıldığına dair herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Yapılan HTS incelemelerinde ise Volkan Karaçay’ın olay günü Sarıyer Ayazağa yönüne gittiği belirlendi.

Elde edilen bulguların ardından gözaltına alınan Volkan Karaçay’ın, ilk sorgusunda suçlamaları kabul etmediği, ancak delillerin ortaya konulmasının ardından cinayeti itiraf ettiği ve cesedin bulunduğu yeri gösterdiği öğrenildi.

Şüphelinin gösterdiği Sarıyer Ayazağa Yeşiltepe Mevkii’ndeki ormanlık alanda yapılan aramada Bedriye Karaçay’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Boğarak öldürdü

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Bedriye Karaçay’ın eşine ayrılmak istediğini, çocuklarını tek başına büyütmek istediğini ve eşinin uyuşturucu kullanmasının çocukları açısından kötü bir örnek olduğunu söylediği öne sürüldü. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktığı ve olayın cinayetle sonuçlandığı iddia edildi.

Volkan Karaçay’ın emniyetteki ifadesinde, eşini evin salonunda boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi battaniyeye sardığını ve iple bağladığını anlattığı belirtildi. Şüphelinin daha sonra taksi çağırarak cesedi taşıdığı, ağabeyi Gökhan G.’ye haber verdiği ve birlikte ormanlık alana gittikleri öne sürüldü.

İddiaya göre Volkan Karaçay, cesedi Ayazağa’daki ormanlık alanda açılan sığ bir çukura gömdüğünü söyledi. Polis ekipleri de şüphelinin gösterdiği bölgede yaptığı aramada genç kadının cenazesine ulaştı.

Cesedin bulunduğu sırada yabani hayvanlar nedeniyle ayak bölümünde tahribat oluştuğu iddia edilirken, kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporla belirlenecek.

Öte yandan Volkan Karaçay ile ağabeyi Gökhan G.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bedriye Karaçay’ın cenazesi ise ikindi namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.