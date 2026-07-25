Meclis’te dengeler değişti

CHP'den ayrılan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili tarafından kurulan Yeni Parti'nin kuruluş süreci tamamlandı. Kuruluş evraklarının Türkiye İçişleri Bakanlığına teslim edilmesinin ardından toplanan Kurucular Kurulu, Özgür Özel'i oy birliğiyle genel başkan seçerken, partinin yönetim organları da belirlendi. Gelişmeyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye dağılımı da değişti.

İstinaf Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan, daha sonra milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, olağanüstü kurultay taleplerinin karşılanmaması üzerine ekibiyle birlikte CHP'den istifa etti. Özel, Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP üyeliğini sonlandırdı. Parti basın birimi tarafından yapılan açıklamada, Özel ile birlikte toplam 91 milletvekilinin de CHP'den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu'nda yer aldığı bildirildi. Evrakları imzalamasının ardından Özel, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Kuruluş işlemlerini yürütmek üzere oluşturulan beş kişilik heyet, kuruluş dilekçesi, kurucular listesi ve gerekli belgeleri Türkiye İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğine teslim etti. Başvurunun ardından açıklama yapan Ankara Milletvekili Murat Emir, Yeni Parti ile umut dolu bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, kuruluş sürecinin hukuken tamamlandığını söyledi. Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekiliyle yola devam edeceklerini ifade eden Emir, partinin meydanlarda, fabrikalarda, üniversitelerde ve toplumun her kesiminde çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti. Emir ayrıca, kuruluş sürecinde İçişleri Bakanlığı bürokrasisinin gerekli işlemleri yerine getirdiğini belirterek teşekkür etti.



Yüksek Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri belirlendi

Kuruluş başvurusunun ardından Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirilen Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısında Özgür Özel oy birliğiyle Yeni Parti Genel Başkanlığına seçildi. Toplantıda ayrıca partinin 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi. Düzenlenen Yeni Parti Kapalı Grup Toplantısı'nda ise TBMM Grup Başkanvekilliklerine Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın seçildi. Öte yandan Yeni Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi partiler listesine de eklendi.



Meclis'te sandalye dağılımı değişti

CHP'den 91 milletvekilinin Yeni Parti'ye katılmak üzere istifa etmesinin ardından TBMM'deki sandalye dağılımı da güncellendi.

TBMM'nin internet sitesinde yer alan "28. Dönem Milletvekilleri Sandalye Dağılımı" verilerine göre CHP'nin milletvekili sayısı 44'e gerilerken, bağımsız milletvekili sayısı 102'ye yükseldi.

Yeni Parti'ye katılmak amacıyla CHP'den istifa eden ve şu an bağımsız statüde görünen 91 milletvekili, partinin kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanlığına yapılacak resmi bildirimin ardından Meclis'te Yeni Parti milletvekili olarak yer alacak.

Öte yandan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un bakan olarak atanması ve CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ile Ahmet Önal'ın belediye başkanı seçilmeleri nedeniyle istifa etmeleri sonucu TBMM'deki toplam milletvekili sayısı daha önce 600'den 592'ye düşmüştü.

TBMM'deki sandalye dağılımı şu şekilde oluştu:

AK Parti: 277

Bağımsız: 102

DEM Parti: 56

MHP: 46

CHP: 44

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

Yeniden Refah Partisi: 4

HÜDA PAR: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam milletvekili sayısı ise 592 olarak kayıtlarda yer alıyor.



Kılıçdaroğlu milletvekillerini toplantıya çağırdı



Son durum ele alınacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin partiden istifasının ardından bir paylaşım yaptı.

"Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir." diyen Kılıçdaroğlu, "Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım." ifadelerini kullandı.

Paylaşımına bir video da ekleyen Kılıçdaroğlu, "Benim siyaset anlayışım budur." notunu düştü.

Kılıçdaroğlu, pazar günü milletvekilleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.

Partiden milletvekillerine gönderilen yazıda, toplantının genel merkezde gerçekleşeceği ve saat 15.00'te başlayacağı bildirildi.

Yazıda, "Yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi adına tüm milletvekillerimizle toplantı gerçekleştirilecektir. Arkadaşlarımızın eksiksiz katılımı önemlidir." ifadeleri yer aldı.



