‘Suç delillerini gizliyor’

Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadesi ortaya çıktı. "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla tutuklanan Sonel, yöneltilen birçok soruya "Bilmiyorum", "Hatırlamıyorum" ve "İddialar doğru değil" şeklinde yanıt verdi. Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’de kaybolmuş, kendisinden o tarihten sonra haber alınamamıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Handan Sonel, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Dosyada yer alan iddialardan biri, valilik konutunun mutfağında çalışan bir kişinin beyanlarına dayanıyor. Bu kişi, Gülistan Doku’nun kaybolduğu saatlerde Handan Sonel’in mutfağa panik halinde geldiğini ve kendisini hemen evden çıkardığını ileri sürdü. Sonel ise böyle bir olay yaşanmadığını savundu.

Soruşturmadaki dikkat çeken iddialardan biri de hükümlü tanık Turan Güler’in ifadeleri oldu. Güler, Handan Sonel’in Gülistan Doku’nun cesedini ortadan kaldırması karşılığında kendisine 100 bin lira teklif ettiğini, Mustafa Türkay Sonel’in ise Doku’yu iki el ateş ederek öldürdüğünü öne sürdü. Handan Sonel, bu iddiaları reddederek Turan Güler’i tanımadığını söyledi.



Hamilelik iddiası soruldu

Handan Sonel’e, Gülistan Doku’nun hamilelik testi yaptırdığı yönündeki iddialar da soruldu. Sonel, bu konuyu eşi Tuncay Sonel ile konuştuğunu belirterek, eşinin kendisine "Duyumla bir şey olmaz. Sen duyduysan savcılar da duymuştur, konuşma" dediğini ileri sürdü.



SIM kart konusunda ifade değişikliği

Handan Sonel’in, jandarmadaki ifadesi ile savcılık ifadesi arasında farklılık olduğu belirtildi.

Jandarmadaki ifadesinde, Gülistan Doku’ya ait yedek SIM kartın eski polis Gökhan Ertok’a gönderildiğini bilmediğini söyleyen Sonel, savcılıkta ise eşinin telefonda bir kişiyle SIM kart hakkında konuştuğunu duyduğunu kabul etti.



"Arabalar temiz çıkıyor" sözleri dosyaya girdi

Soruşturma kapsamında Handan Sonel’in iletişim kayıtları da incelendi. Tutuklu oğluyla yaptığı telefon görüşmesinde kullandığı "Arabalar temiz çıkıyor" ifadesi dikkat çekti.

Bu bilgiyi, dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen nereden öğrendiği sorulan Sonel, söz konusu bilgiyi sosyal medyadan duyduğunu iddia etti.

Soruşturma kapsamında Handan Sonel’in tutukluluk süreci devam ederken, Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin araştırmalar sürüyor.