Özel’in A Takımı belli oldu

CHP’den istifa eden 91 milletvekilinin kurduğu Yeni Parti’de yönetim kadrosu şekillendi. Oy birliğiyle genel başkan seçilen Özgür Özel’in Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu.

İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası CHP’de yaşanan tartışmaların ardından Özgür Özel, olağanüstü kurultay taleplerinin karşılanmaması üzerine 91 milletvekiliyle birlikte partiden istifa ederek Yeni Parti’yi kurdu.

Yeni Parti’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunulurken, partinin yönetim organları da belirlenmeye başladı. Özel, yapılan toplantıda oy birliğiyle genel başkanlığa seçildi. Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin ardından partinin “A Takımı” olarak nitelendirilen MYK da açıklandı.

Yeni Parti’nin MYK’sında görev dağılımı şöyle oldu:

Genel Sekreter: Yunus Emre

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan

Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer

Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de yapılan toplantılar sonucunda belirlendi. YDK’da Ahmet Tuna Soydemir, Ali Güvenbaş, Buse Batyar, Bülent Yücetürk, Deniz Orhon, Emin Anıl Koç, Emresan Dalveren, Ezgi Rahime Taşdemir, Gülsemin Kaya, Işıl Name Evgin ve diğer belirlenen isimler yer aldı.

Parti Meclisi listesinde ise çok sayıda eski CHP milletvekili bulundu. Listede Ahmet Tuncay Özkan, Bülent Tezcan, Cemal Enginyurt, Deniz Yücel, Mahmut Tanal, Mustafa Sarıgül, Namık Tan, Özgür Ceylan, Utku Çakırözer, Yaşar Tüzün, Yunus Emre ve Zeynel Emre gibi isimler yer aldı.

Öte yandan Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba açıklanan Parti Meclisi listesinde bulunmadı.

Yeni Parti’nin Meclis grubunda ise Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın grup başkanvekilleri olarak belirlendi.

Yeni Parti ana muhalefet konumuna geldi

Özgür Özel ve ekibi, kuruluş sürecinden itibaren Yeni Parti’nin TBMM’de ana muhalefet partisi olmasını hedefliyordu. Bunun için CHP’nin mevcut 135 milletvekilinden en az 68’inin yeni partiye geçmesi gerekiyordu.

Gelinen aşamada CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 44’e düşerken, Yeni Parti milletvekili sayısıyla AK Parti’nin ardından Meclis’teki en büyük ikinci parti konumuna yükseldi ve ana muhalefet görevini üstlendi.