Aksi halde yaptırım

Avrupa Birliği (AB) zirvesinin ilk günü sonunda yapılan açıklamada, Türkiye Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetleri konusunda uyarıldı. Açıklamada, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinde ısrar ederse Ankara’nın “derhal” yaptırımla karşılaşacağı belirtildi. Zirvede Rumların vetosu aşılarak Belarus’a yaptırım kararı alındı.

Brüksel’de önceki gün başlayan AB liderler zirvesinin ilk gününde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile yaşadığı gerginlik görüşüldü.

Toplantı sonrası Türkiye’yi uyaran Avrupa Birliği, Ankara’nın doğal gaz arama faaliyetlerinde ısrar etmesi halinde derhal yaptırımla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Leyen: Alet çantamız var

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen “AB’nin Türkiye’yle olumlu ve yapıcı bir ilişki istediğini, bunun Ankara’nın da çıkarına olacağını vurguladıktan sonra “Ama bu sadece provokasyonlar ve baskılar durunca olur. Ankara’nın bu faaliyetlerini tekrarlaması halinde, AB elindeki tüm enstrümanları ve seçenekleri kullanacak. Elimizde derhal uygulamaya sokabileceğimiz bir alet çantamız var” dedi.

Michel: Önümüzdeki 2 hafta önemli olacak

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de Ursula von der Leyen ile düzenlediği ortak basın toplantısında, liderler zirvesinde Belarus’a yönelik ambargolar konusunda uzlaşmasının ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye konusunda zirveden sonraki iki hafta önemli olacak” dedi.



Michel ayrıca, “Türkiye sorununa Aralık’ta yapılacak zirvede geri dönüleceğini” belirtti. Avrupa Konseyi Başkanı Michel, “İkili bir stratejimiz vardı, siyasi diyaloğa bir şans verilmesini istediğimizi ifade ettik. Diğer yandan değerlerimiz ve Kıbrıs ve Yunanistan’a destek konusundaki kararlılığımızı gösterdik. Türkiye bizimle daha olumlu bir şekilde angaje olmak isterse, biz de buna hazırız” diye konuştu.

Rumların vetosu aşıldı

Zirvede Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye karşı yapılacak açıklama konusunda ikna olmasından sonra Belarus’a karşı yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Belarus için hazırlanan yaptırım listesinde Belarus’taki seçimlere hile karıştırdığı ve protesto gösterilerinde şiddet kullanılmasına yol açtığı belirtilen 40 kadar Belaruslu bulunuyor. Listede Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko yok. Ancak AB Konseyi Başkanı Charles Michel, bunun değişebileceğini söyledi.

Listede bulunan kişilerin Avrupa’daki mal varlıkları dondurulacak ve ayrıca AB ülkelerine girişleri yasaklanacak.

Kıbrıs, Belarus’a uygulanması istenen yaptırımlara onay vermek için Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını şart koşuyordu.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020, 11:08