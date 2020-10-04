‘Başaramadı’

Brüksel’de gerçekleşen liderler zirvesini değerlendiren DİSİ dışındaki partiler zirve kararından memnun olmadıklarını belirterek Rum lideri Nikos Anastasiadis’le, Rum Dışişleri bakanı Nikos Hristodulidis’i top atışına tuttu.

Politis gazetesine göre; AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rum yönetiminin, koyduğu hedefler temelinde başarısız olduğunu, önceki günlerde yükselttiği çıtanın altına düştüğünü söyledi. Kararda, Kıbrıs müzakerelerinin uzlaşılmış çerçevede yeniden başlamasına ve BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş’la ilgili kararlarına atıf yapılmasına dikkat çeken Stefanu, Anastasiadis hükümetini gerilimi düşürme ve Kıbrıs sorununu çözme hedefine odaklanmaya çağırdı.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, “Başkan Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in bu yeni başarısızlığı ülkemizin itibarını zedeliyor ve Kıbrıs halkına hayal kırıklığı yaratıyor” ifadesini kullandı, şunları ekledi:

“Hükümetin ‘Beyaz Rusya’ya yaptırımlar ancak Türkiye’ye de olursa uygulanabilir’ tezi, nihayetinde Beyaz Rusya’ya yaptırım ve Türkiye’ye sadece uyarı tavizine dönüşmesi, Başkan Anastasiadis’in ve Dışişleri Bakanı’nın yeni başarısızlığı demek olan çok olumsuz gelişme.”

EDEK, zirve kararlarını “Kıbrıs ve Yunanistan’a destek ifadesi yönünde olumlu unsurlar içeriyor olmasına rağmen etkin olmayan ve itibarsız” diye nitelediği açıklamasında, zirvenin somut ve sert önlem almada kararlılık gösteremediğine işret etti.



Vatandaşlar İttifakı, Türkiye’nin, kendisine ticari ve ekonomik çıkar sağlayacak Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu gibi bazı taleplerini benimsetmeyi başardığını, Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin de katılmasını isteyeceği peşinen bilinen Doğu Akdeniz’de çoklu konferansa da atıf yapıldığını belirterek zirve karar metnini “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin başarısızlığı” olarak niteledi.Dayanışma Hareketi ise AB’nin “ahlaki açıdan intihar ettiği” görüşünü ortaya koydu; gelişmeleri “Yunan vetosunu da lağveden saçmalık” olarak niteledi.DİSİ bir “uzlaşı ürünü” olsa da kararların çok önemli olduğu görüşünü belirttiği açıklamasında, “Türk meydan okumalarının kınanmasının olumlu olduğunu ve diyaloğa fırsat verdiğini” kaydetti. DİSİ “Bu kararlar ile Türkiye sorumluluklarıyla yüz yüze getiriliyor” ifadesini kullandı.

Aralık ayına kadar bekleme

Fileleftheros, “AB Yaptırımları Sildi… 27’ler Türkiye’ye Davranışlarını Değiştirmesi İçin Aralığa Kadar Olanak Tanıyor” başlıklı manşet haberinde, Rum yönetiminin karar metninin 20’nci maddesini, AB’nin Türkiye’den önümüzdeki iki ay içerisinde yapmasını bekledikleri açısından çok önemli bulduğunu ancak 17’nci maddenin bir “gri nokta” barındırdığını belirtti, şunları yazdı:

“Avrupa Konseyi Türkiye’ye ‘gelecekte uluslararası hukuk hilafında benzer faaliyetlerden uzak durmaya çağırıyor. Bu ifade, mevcut durumun devamına bir çeşit müsamaha olarak da yorumlanabilir.

Alithia manşetten aktardığı habere “Top Erdoğan’ın Ayağında… Kıbrıs ve Yunanistan Zirve Toplantısı Kararlarından Memnun… Türkiye’ye Sert Uyarılar ve Aralığa Kadar Süre… Türkiye Çok Rahatsız: ‘Kıbrıslı Rumlarla Görüşmemiz Söz Konusu Değil” başlık ve spotlarını attı.