Rotayı belirledi

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Ankara’nın ardından aynı gün Bakü’ye ziyaret gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Denktaş, 2003 yılında KKTC’den Azerbaycan’a direkt uçuş yapıldığını hatırlatarak seçilmesi halinde bu kapıyı zorlayacağını kaydetti.

Savaş istemeyen bir yapısı olduğunu hatırlatan Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, şöyle konuştu:

“Rum komşularımız sınır boyuna mevziler yapıyor. Türkiye artık Doğu Akdeniz konusunda adım atamaz. Atacağı adım kendisini tamamen karasularına hapsedecek. Ege’deki sorun Akdeniz’e taşınmış olacak. Bu noktada geri adım atacak olan Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dır. Rum’un uzlaşmazlığının nedeni de bellidir. Buna rağmen ‘hade canım sen de’ diyerek Rum’a seni tokatlamaya geliyorum demek olmaz. Diplomasi son ana kadar denenmelidir. Bir saldırı olursa bize o zaman gereken cevap verilir. Bu anlamda da güç bizdedir. Gücümüz var diye ‘ben istediğimi yaparım’ da olmaz. Bunu dünya da kabul etmez. İstediğimizi kabul ettirmek için Mutallo’yu da gidip bayrak mı dikeceğiz? Oldu mu böyle bir şey tarihimizde? Yoktur… Onlar Girne’ye bayrak dikmek istiyorlarsa da hadi gelsin buyursun. Biz karşı yoldan o bize, biz ona söveriz ama ortaya çıkıp kavga etmek yoktur.”

Güney’in mevcut parametrelere bağlı iki toplumlu iki kesimli federasyonu kabul etmeyeceğini vurgulayan Denktaş, “Ben gençliğimi kaybettim, çocuklarım büyüdü ve torunlarım oldu. Bizim Anastasidis’in ortaya attığı desantralize federasyonu havada kapmamız lazımdı” diye konuştu.

“Türkiye ile ortak hedef gerekir”

Türkiye ile oturup ortak hedef oluşturmaları gerektiğini söyleyen Serdar Denktaş, “Kıbrıs’ta bizim, Akdeniz’de Türkiye’nin atacağı adımları ikimiz de desteklemeliyiz. Elli yıldır uğraştığımız plan Rum tarafından kabul edilmedi. Edilmeyecek de… Bunu bilerek uğraşmaya gerek yok. Anastasiadis’in ortaya attığı merkezi çok zayıf olduğu bir federasyon modeli var bunu konuşalım. Ufku açık olsun. BM ile oturup konuşmalı ve sonunda ne olacağını bilmeliyiz. Rum tezi olarak önümüze koyulup çekilen tezi konuşalım” dedi.



Ucu açık olmayacak sürede ne yapılacağının bilinmesi gerektiğini kaydeden Denktaş, bir takım normalleşmeleri sağlarlarsa Maraş’ın da açılmasının da mümkün olduğunu, buranın Kıbrıs Rum ve Türklerin ortaklaşa iş yapacağı ortak alan haline gelebileceğini, böylesi bir hazırlığın da ekonomiyi iyi şekilde çevirebileceğini anlattı.

Emekli astsubayları ziyaret etti

Öte yandan Serdar Denktaş, Emekli Astsubaylar Derneğini ziyaret etti ve dernek yöneticilerine seçim vizyonunu anlattı.

Denktaş, seçimlere, önce, halktan biri olarak aday olmamayı düşünen, sade bir vatandaş olarak bakıp “kime oy vereceğim” konusunda ciddi kuşkulara daldıktan sonra “Başka çare yok. Bu bir görevdir. Bunca yıllık tecrübe, deneyim aday olmamı gerektirir” diyerek yola çıktığını kaydetti.

Bir ayı aşan bir süredir çalıştıklarını, vatandaşlarla görüştüklerini belirten Denktaş, son derecede iyi bir yolda yürüdüğünü de artık görebildiğini ifade etti.

“İkinci tur başkaları için sürpriz olacak”

Denktaş şunları kaydetti:

“Bir müddetten beridir çeşitli dedikodular yayılmaya çalışılıyor. ‘Serdar ikinci tura kalmazsa Akıncı’ya verecek. Serdar ikinci tura kalmazsa filancaya verecek.’ Şunu belirtmem gerekiyor; bir kere ben kazanmak için çıktım. İkinci tura da kalabileceğimi görüyorum. Onun için hakkımda dedikodu yayarak ve bu halkı da koyun sürüsü zannederek istedikleri yöne yönlendirebileceklerini sananlar bir sürprizle 11 Ekim’de karşılaşacak. Benim için sürpriz olmayan ama onlar için sürpriz olan sonuç alacağız.”

“Bir emaneti devraldık”

Kendisinin Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkacağına, çok güçlü bir şekilde inandığını vurgulayan Denktaş, “Bu iradeye sahip çıkarak kendi demokrasimizi yaşatarak, dünyaya kendimizi ispatlayarak yeni bir dönemin başlangıcını kısmetse yapacağız. Elbette desteğinizi bekliyorum. Bir emanet devraldık. Ve o emaneti ortadan kaldırmaksızın daha iyi bir noktaya taşımaktır amaç. Birlikte bunu da başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020, 03:26