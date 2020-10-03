Çalışmak için gelmişti

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Güzelyurt’tan Lefke’ye giderken yoldan çıkan araç takla attı, 20 yaşındaki Mehmet Cilasun hayatını kaybetti

Çalışmak için gelmişti
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Onur ULAĞ

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Çalışma için Kuzey Kıbrıs’a gelen 20 yaşındaki Mehmet Cilasun dün Lefke-Güzelyurt anayolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hayatını kaybetti.  
Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 19. 00 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki FB 939 plakalı araçla Güzelyurt’tan Lefke’ye doğru seyreden Mehmet Cilasun, Cengizköy yakınlarında aracıyla yolun solundan çıkarak  takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet Cilasun, önce Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardımın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Cilasun burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını saat 23.15 sıralarında yitirdi. Mehmet Cilasun’un Türkiye’nin Kahramanmaraş şehrinden çalışmak için Kuzey Kıbrıs’a geldiği öğrenildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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