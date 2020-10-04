Tempoyu artırdı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Girne çarşısını ziyaret ederek, vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

Verilen bilgiye göre; Tatar’a, UBP’ye mensup bakan, milletvekilleri ve parti yöneticileri eşlik etti.

Başbakan Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, salgın ve buna bağlı kapanma nedeniyle yaşanan sıkıntıları çok iyi bildiklerini ve etkilenen kesimlere yapılabilecek desteklerin en fazlasını yapmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar, Beyarmudu’nu da ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre; Tatar, Beyarmudu ve bölgesinde vatandaşların şikayetlerine konu olan bazı yerlerle ilgili de Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’ten bilgi aldı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Tatar, sorunların çözülmesi yönünde gerekli girişimleri yapacağını belirtti.

Memur-Sen görüşlerini yazılı verdi

Öte yandan UBP Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, Memur-Sen’i ziyaret ederek, Başkan Akın Manga ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.

Manga, Kıbrıs konusuyla ilgili görüşlerini yazılı olarak Ersin Tatar ile paylaştı.

Ersin Tatar, Memur-Sen ile Kıbrıs konusunda benzer görüşlere sahip olduklarını, mali konularda birçok çalışma yaptıklarını, iş birliği yürüttüklerini söyledi.



Tatar, kendisi için uzlaşıcı olmanın esas olduğunu, Cumhurbaşkanı seçildikten itibaren, uzlaşı kültürü içinde KKTC devletinin devamını sağlamak ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinde güvence altına geleceğe yol almak için çalışacaklarını ifade etti.

KITSAB’ta turizmi konuştu

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği’ni (KITSAB) ziyaret ederek, turizm sektörünün durumu ile ilgili bir toplantı yaptı.

Açıklamaya göre Başbakan Ersin Tatar ziyarette turizm sektörünün iyi bir ivme yakaladığını, ancak pandemi nedeniyle faaliyetlerin sekteye uğradığını hatırlattı.

Tatar, “Zor ekonomik şartlara rağmen, son 10 günde turizm sektörüne 25 milyon kaynak ayrıldı, bir takım hibe katkıları da yapıldı. Korona elbette bitecek ve bitince hayata devam edeceğiz. Turizm sektörünün kaldığı yerden yoluna devam etmesi için elden gelen katkıları sürdüreceğiz” dedi.



“2021 zor bir yıl olacak”

Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Ada Çalışanları Sendikası’nı (Ada-Sen) ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, sendika başkanı Kağan Mındıkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile görüş alışverişinde bulunan Tatar’a, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu eşlik etti.

Başbakan Ersin Tatar, Ada-Sen’in çalışmalarını yakından izlediğini belirterek, sendikaların, üyelerinin haklarını korumak yanında ülkenin ekonomik yapısı ile ilgili de somut görüşler ortaya koymasının önemine vurgu yaptı.

Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de ülke ekonomisi ile ilgili Ada-Sen’in de görüşlerini almak istediklerini belirten Tatar, “2021 zor bir yıl olacak ama çalışmalarımıza şimdiden başladık” diye konuştu.

Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda da federal çözümden ziyade, alternatifleri de gündemde tutacaklarını söyledi. Tatar, Rum tarafının üniter yapıyı çağrıştıran federal anlayışından ziyade, Türkiye ile alternatif çözümlerin masaya gelmesini de isteyeceklerini kaydetti.