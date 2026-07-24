‘Kalıcı barış tesis edildi’

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen tören ve temasların başarıyla tamamlandığını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünü vurguladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, ROKETSAN'ın Lalahan Yerleşkesi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aktürk, 1988 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesinde kurulan ROKETSAN'ın kara ve deniz silah sistemlerinden hava ve füze savunma sistemlerine, hassas güdümlü mühimmatlardan uzay teknolojilerine kadar geniş bir alanda geliştirdiği yerli ve milli sistemlerle Türkiye'nin savunma sanayisine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili iş birlikleri, bölgesel girişimler ve çok uluslu görevler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yaptığını belirten Aktürk, TSK'nın bölgesel ve küresel barışın korunmasında öncü rol üstlendiğini söyledi.

Kalıcı barış, huzur ve istikrar

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52 yıl önce Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve menfaatlerini güvence altına aldığını ifade eden Aktürk, harekât sayesinde adada kalıcı barış, huzur ve istikrarın tesis edildiğini kaydetti.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümünü kutlayan Aktürk, şehitleri rahmetle, ebediyete intikal eden gazileri minnetle andıklarını, hayatta olan gazilere ise sağlık ve esenlik dilediklerini belirtti.

Kutlamalar kapsamında 20 Temmuz'da Girne'de TCG Gökova, TCG Zıpkın ve TCG I. İnönü gemilerinin liman ziyareti gerçekleştirdiğini, SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yaptığını ve Lefkoşa semalarında muharip uçak geçişi düzenlendiğini aktaran Aktürk, Milli Savunma Bakanı'nın da beraberindeki komuta kademesi ve heyetle birlikte 19-20 Temmuz tarihlerinde KKTC'de çeşitli temaslarda bulunduğunu söyledi.

Bakanın ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü, Barbarlık Müzesi'ni ziyaret ettiğini, Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen törene katıldığını, 28'inci ve 39'uncu Mekanize Piyade Tümenleri ile 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu belirten Aktürk, ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı ile bir araya geldiğini ve 20 Temmuz resepsiyonuna katıldığını ifade etti.

