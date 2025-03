‘Müzakereler  canlandırılmalı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Üyelik müzakerelerimiz canlandırılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik hedefini koruduğunu söyleyerek "Üyelik müzakerelerimizin canlandırılmasını bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin düzenlediği "Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrim İçi Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Avrupa'nın güvenliğinin sadece birliğe üye ülkelerin meselesi olmadığını belirtti. Erdoğan, "Avrupa güvenliğine dair adımlar Türkiye ile planlanmalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin AB üyeliği konusu da vardı. Cumhurbaşkanı, "Üyelik müzakerelerimizin bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Unutmayalım ki Avrupa güvenliği sadece birliğe üye ülkelerin meselesi değildir. Avrupa müttefiklerinin tamamını ilgilendiren bir konudur. Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye'yle birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz. Avrupa Birliği'nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın izahının olmadığına inanıyoruz.

AB ilişkilerinde uzun vadeli stratejik bir bakış açısıyla hareket etmek her iki tarafın da menfaatinedir. Biz tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz. AB'nin de artık stratejik ve vizyoner tutum benimsemesini, üyelik müzakerelerimizin bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz."

Rusya-Ukrayna savaşı

"Adil, kalıcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacakları sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz. Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven arttırıcı önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz.”