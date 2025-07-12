Türkiye’de tarihi bir gün

Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti. Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana gitti. PKK'lılar burada ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti. Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve

Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Hatimoğulları ve Bakırhan'ın ortak açıklamasında, PKK'nın silah bırakmasının Orta Doğu ve Türkiye'nin yüzyıllık tarihindeki dönüm noktalarından biri olduğu belirtildi. Açıklamada, "İmralı'dan gelen çağrının ardından yapılan PKK'nın silah yakma töreniyle Kürt sorununun çözümü ve demokratik Türkiye'nin inşası için yeni bir döneme giriliyor." değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, "Şimdi hep birlikte demokratik siyasi ve hukuki düzenlemeleri yaparak geleceğin demokratik Türkiye’si için adım atma zamanıdır, demokratik siyaset mücadelesini büyütme zamanıdır." ifadelerine de yer verildi.



Bahçeli: Kötü anılar geride kalacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefi sağlam ve sağlıklı hamlelerle mesafe almıştır. Bölücü terör örgütü gruplar halinde silahları teslim etmeye, aynı zamanda kara bir dönemin kapanması hususunda tarihi nitelikli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır." ifadesini kullandı. Bahçeli, PKK'nın silahları teslimiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bir yanda ülkenin diğer yanda mücavir bölgelerin yepyeni ve ümit dolu bir döneme etap etap ilerleyiş ve geçiş halinde olduğunu belirtti.



Tunç: Tarihi bir gün

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK'ya ilişkin, "Silah bırakma sürecinin izlenmesiyle ilgili devletin kurumları konuyu hassasiyetle takip ediyor." dedi. Türkiye için tarihi bir günün yaşandığına dikkati çeken Tunç, "Terör örgütünün feshi ve fesih sonrası silahları bırakması, Terörsüz Türkiye yolunda çok tarihi bir dönemeci geçtik. Bugün tarihimizde unutulmayacak bir gün. Bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançerin çıkarıldığı ve o hançerin yakıldığı bir gün." değerlendirmesinde bulundu. Süreç içerisinde engellemeler ve sabotajlarla karşı karşıya kalındığını belirten Tunç, "terörün azdırılması" ile ilgili süreçlerin yaşandığını ancak taviz verilmediğini dile getirdi.



Fidan: Çok önemli bir adım atıldı

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK üyesi bir grubun silahlarını imha etmesine yönelik, "Bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır." ifadesini kullandı.



Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır. Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi, milletimizin ortak temennisidir. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) tarihi bir liderlik sergilemiş ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle beraber güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuşlardır.

Bu iradeyi hayata geçirmek için çaba gösteren tüm devlet yetkililerimizi kutluyorum. KCK, bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz."

Özgür Özel: Memnuniyetle karşılıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir. Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı. Özel, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddettiğini belirtti.



Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025, 09:51