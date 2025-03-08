Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), çocuklara müziği sevdirmek ve orkestrayı tanıtmak amacıyla “LBO ile orkestrayı tanıyalım” eğitim konserlerini 2025 yılında da farklı okullarla gerçekleştirmeye devam ediyor.

Açıklamaya göre; bu yılın etkinlik takvimi kapsamında Arabahmet Kültür Evi’nde Atatürk İlkokulu 4. ve 5. sınıf öğrencileri ve Arabahmet İlkokulu 4. ve 5. sınıf öğrencilerine eğitim konserleri verildi.

Sanem Koç tarafından sunulan ve müzisyenlerle birlikte sahnedeki müzik aletlerini tanıttığı etkinlikte, klasik müzik konserleri hakkında çocukları eğitici bilgiler de verildi.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Şef Oskay Hoca yönetimindeki Lefkoşa Belediye Orkestrası, çocuk şarkılarından oluşan mini bir konser gerçekleştirdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı açıklamada “Lefkoşa Belediye Orkestrası, müziğin birleştirici gücünü çocuklarımıza aktararak hem şehrimizin hem de onların dünyalarını güzelleştirmeyi sürdürüyor” dedi.

