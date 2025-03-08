İlk vukuatı değil

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tasarrufunda 115 gram uyuşturucu madde bulunan Muhammet Marwan Şahin, soruşturmasının tamamlanmasının ardından dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer; 3 Mart’ta zanlının evinde uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve Yenişehir Bölgesi’nde kaldığı apartman dairesine gidildiğini söyledi. Polis; zanlının asansörde tespit edildiğini, üzerinde yapılan aramada, pantolonunun sol cebinde 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Polis; daire içerisinde yapılan aramadaysa, mutfak kısmında, kavanoz içerisinde poşetlere sarılmış olan 90 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini anımsattı.

Zanlının gözaltına alındığını ve Gazimağusa’da bir evi daha olduğunun öğrenildiğini belirten polis, konu evde de arama yapıldığını ve 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini mahkemeye hatırlattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis; zanlının benzeri suçları olduğunu ve serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceğini belirtti ve tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının, 45 günü geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

