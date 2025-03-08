Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Serdal Gündüz’ün cezaevinde yazdığı “Barış Sel” başlıklı yazı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında eski Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst dün mahkemeye çıkarıldı.

“Sahte resmi belge düzenleme ve sahte belge düzenlenmeye tahrik etme” suçlamalarıyla duruşmaya çıkarılan KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan vekili ve eski bakan, milletvekili Dürüst tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Mahkeme, zanlının 100 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin birer milyonluk kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkışının yasaklanması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Dürüst’ün Barış Sel’e sahte diploma hazırlanması için talimat verdiği iddia ediliyor.

Ne olmuştu?

KSTÜ’de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Kemal Dürüst, “sahte belge düzenleme, sahte belge tedavüle sürme, sahte evrak düzenlenmesine tahrik etme ve suç gelirinin aklanması” suçlamalarıyla yargılanıyor. Soruşturmaya, üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz’ün Ocak ayında cezaevinde polise teslim ettiği ifadeleri dahil oldu. Gündüz, ifadelerinde Dürüst ve Barış Sel’in sürekli görüştüğünü, Sel’in “acil şekilde diplomaya ihtiyacım var” demesi üzerine Dürüst’ün “Mezun edelim ve diploma verelim. Kendisi polis müdürü” dediğini iddia etmişti.

Kemal Dürüst, KSTÜ soruşturması kapsamında geçen yıl Şubat ayında tutuklanmış ve bir süre sonra teminatla serbest bırakılmıştı.





Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2025, 09:41