Tepki koydu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’daki gelişmelerle ilgili olarak üçüncü ülkelerle yapacağı görüşmelere Türkiye’nin de katılmasına karşı olduklarını söyledi.

Haravgi gazetesi “Başkan Ukrayna’yla İlgili Toplantıya Türkiye’nin de Çağrılmasından Rahatsız Oldu” başlığıyla yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in bu açıklamayı Brüksel’deki olağanüstü Avrupa Konseyi toplantısına gelişinde yaptığını yazdı.

Gazeteye göre Hristodulidis açıklamasında, Türkiye’nin Rusya karşısındaki Avrupa yaptırımlarını sürekli ihlal eden ve Rusya karşısındaki Avrupa yaptırımlarından kendi menfaatleri için faydalanan bir ülke olduğunu da öne sürdü.

Ukrayna’daki gelişmelerle ilgili yapılan görüşme konusunda ise savaşın bitmesi aynı zamanda Ukrayna’nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasının temel beklentiler olduğunu dile getiren Hristodulidis, Avrupa Birliği (AB) olarak savaşın bitmesiyle ilgili bu çabanın baş rol oyuncuları olmaları gerektiğini, çünkü Ukrayna’nın Avrupa’yla sınırı bulunduğunu dile getirdi.

Bu çerçevede AB’nin yalnızca bazı üye devletlerinin katılımıyla gerçekleştirilen tüm bu toplantıların, AB olarak göstermeleri gereken birliğe katkı sağlamadığını ifade eden Hristodulidis, AB içinde halihazırda tepki gösteren bazı devletler bulunduğunu söyledi.

Hristodulidis, bu toplantılara örneğin Türkiye’nin de çağrılmasına işaret etmeden geçemeyeceğini de ifade ederek, Türkiye’nin Rusya Federasyonu karşısındaki Avrupa yaptırımlarını sürekli ihlal eden ve Rusya karşısındaki Avrupa yaptırımlarından kendi menfaatleri için faydalanan bir ülke olduğuna dair iddiasını yineledi.

Konuyla ilgili olarak Türkiye’yle diyalog kurmak isteyen AB üye devletlerinin yaklaşımının nasıl yönetilebileceğine dair bir soruya karşılık ise Hristodulidis, AB’nin, 27 üye devleti de dahil olmak üzere bir role sahip olması gerektiğini ifade ederek Türkiye’nin şu an AB yaptırımlarıyla aynı hizada olmayan bir ülke olduğunu söyledi.

Hristodulidis sözlerinin devamında, “Avrupa topraklarını yasa dışı bir şekilde elinde tutan bir ülkenin güvenlik ve garantilerle ilgili konularda nasıl herhangi bir rol oynayabileceği” sorusunu da sordu.

Tartışılan olası garantilerin BM aracılığıyla mı sağlanacağının ele alınacağını da dile getiren Hristodulidis, bu boyutun önemli olduğuna işaret ederek AB’nin 27 üye devleti olduğunu ve bu 27 üye devletin oyu ve onayının gerektiğini ifade etti.