Savcılık iş başında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Gökhan Özoğuz, Ece Üner ve Öykü Serter'in savcılığa verdikleri ifadelerin ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturmada daha önce sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur tutuklanırken, tutuklu sayısının 27'ye yükseldiği belirtilmişti.



Yüz yüze hiç görüşmedim

İfadesinde Haluk Levent'i aynı sektörde yer alması nedeniyle ismen tanıdığını söyleyen Gökhan Özoğuz, kendisiyle yüz yüze hiç görüşmediğini, yalnızca depremin ardından yardım çalışmalarına ilişkin kısa bir telefon görüşmesi yapmış olabileceğini belirtti. Haluk Levent, Oğuzhan Uğur veya Ahbap Derneği hesaplarına herhangi bir para transferi gerçekleştirmediğini ifade eden Özoğuz, Oğuzhan Uğur'un ofisine giderek enkaz altındaki vatandaşlardan gelen çağrılara tanıklık ettiğini ve yaşananlardan derinden etkilendiğini anlattı. Deprem döneminde yaptığı sosyal medya paylaşımlarının yalnızca yardım çalışmalarına destek amacı taşıdığını söyleyen Özoğuz, Ahbap'ın yanı sıra AFAD, Kızılay ve diğer yardım kuruluşlarını da etiketlediğini belirtti. YouTube'da kullandığı "Hayatımda ülkeyi bu kadar sahipsiz hissetmedim" sözlerinin ise devleti veya kamu kurumlarını hedef almadığını, enkaz altındaki insanların ve yakınlarının yaşadığı çaresizliği anlatmak istediğini savundu.



Şahsen tanımıyorum

Öykü Serter ise 1999 Adapazarı Depremi'nde muhabir olarak görev yaptığını ve yaşadığı travma nedeniyle afetlere karşı hassas olduğunu söyledi. 6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı paylaşımların yaşadığı üzüntü ve öfkenin yansıması olduğunu belirten Serter, vatandaşları Ahbap'a ya da başka bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmediğini ifade etti. Haluk Levent'i şahsen tanımadığını dile getiren Serter, kendisiyle hiçbir zaman kişisel veya ticari ilişkisinin bulunmadığını, para alışverişi yapmadığını ve Ahbap Derneği aracılığıyla herhangi bir yardım faaliyetinde yer almadığını söyledi. Yardımlarını doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı tercih ettiğini belirten Serter, insanların zor durumlarından çıkar sağlanmasını kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade etti.



AFAD da bizim, Ahbap da bizim

Gazeteci Ece Üner de ifadesinde Haluk Levent'i ilk kez Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Babala TV'deki canlı yayında gördüğünü, öncesinde veya sonrasında kendisiyle herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi. Canlı yayında kullandığı "AFAD da bizim, Ahbap da bizim" sözlerinin derneği savunmak amacı taşımadığını belirten Üner, birlik ve beraberlik mesajı vermek istediğini kaydetti. Ahbap Derneği'ne bağış yapmadığını ifade eden Üner, bağış süreçlerinin şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiğini daha sonra sosyal medya hesabından da dile getirdiğini söyledi. Üner, basına yansıyan iddiaların doğru olması halinde kendisini kandırılmış hissettiğini belirterek, Haluk Levent'in yardım paralarını iddia edildiği şekilde kullandığını bilmesi halinde o dönem yaptığı açıklamaları yapmayacağını ifade etti. Geçmişte yaptığı paylaşım nedeniyle pişman olduğunu dile getiren Üner, iddia edilen eylemlerin kamu vicdanını yaraladığını düşündüğünü söyledi. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimlerden Fatih Portakal ve Feyza Altun'un ifadelerine ilişkin ayrıntılar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.



