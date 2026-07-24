Yolsuzluk operasyonu

Kocaeli’de CHP’li İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 20 kişi tutuklandı. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmit Belediyesi’ne yönelik 20 Temmuz’da Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet’in de bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 30’u polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler, İzmit Belediyesi binası ile Başkan Hürriyet’in evinde arama gerçekleştirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki 3 günlük işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet’in de aralarında bulunduğu 21 kişi için tutuklama talep etti. Mahkeme, Fatma Kaplan Hürriyet ve Murat Hürriyet’in de aralarında bulunduğu 20 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 10 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uyguladı.

İhaleler incelemeye alındı

Soruşturma kapsamında, şüpheli ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda belediyenin gerçekleştirdiği bazı ihaleler incelemeye alındı. İddialara göre, belediye tarafından düzenlenen bazı ihalelerde kazanan firmalar ile teklif veren firmaların sahipleri arasında belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkileri bulunduğu öne sürüldü. Ayrıca Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in eşinin ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde etkili olduğu iddia edildi. Şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildi.

Eski satın alma müdürü de tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında daha önce İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in eski Özel Kalem Müdürü Duygu Ç., “Leyla Hanım” filminin yapımcısı Koral A., eski Satın Alma Müdürü Mehmet Ş.V. ve Başkan Hürriyet’in eski özel şoförü Hüseyin E. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden eski Satın Alma Müdürü Mehmet Ş.V. tutuklanırken, Hüseyin E. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.