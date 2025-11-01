Eşi de katılacak

Özgün müziğin efsane ismi Ahmet Kaya, ölümünden 25 yıl sonra da unutulmuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sevenleri onu anmak için bir araya geliyor. Her yıl farklı mekanlarda, çeşitli sanatçı ve müzis-yen gruplar tarafından düzenlenen “Ahmet Kaya Geceleri”nin bir yenisi daha bu gece gerçekleştirile-cek. Gönyeli’de Le Chateau Romance’da düzenlenecek etkinlik, Taşkınköy Spor Kulübü eski başkanı ve hâlen asbaşkan olan Ahmet Ersöz’ün organizasyonuyla gerçekleştiriliyor. Ersöz’ün, merhum sanatçı-nın eşi Gülten Hayaloğlu Kaya ile olan dostluğu sayesinde, Gülten Kaya 2016 ve 2019’un ardından üçüncü kez ülkemize gelerek geceye katılacak.

Geçmiş yıllarda sahne alan “Derin Mavi” grubu bu yıl da performans sergileyecek. Biletler kısa sürede tükenirken, birçok kişi yedek listede bekliyor.

Gecede Ahmet Kaya’nın doğum günü olan 28 Ekim de anılacak, Gülten Kaya özel bir konuşma yapa-cak. Ayrıca, Gülten Kaya’nın ağabeyi, şair ve söz yazarı Yusuf Hayaloğlu da saygıyla anılacak.

Etkinlik, müzikseverler ve Ahmet Kaya hayranları için anlamlı bir gece olacak.



