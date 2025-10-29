İzleyiciler eşlik etti

Merit Lefkoşa Hotel’de sahne alan Rubato Grubu keyifli anlar yaşattı. Arabesk müziğinin en bilinen şarkılarını seslendiren gruba konuklar da eşlik etti.

Grup, sahneye çıktığı andan itibaren güçlü yorumları, duygusal ezgileri ve enerjisiyle dinleyicilere arabesk dolu unutulmaz bir konser verdi.

Grubun vokalinin güçlü yorumları ve her notaya yansıyan duygusal yoğunluk, dinleyicileri büyülerken, Rubato’nun enerjisi gece boyunca hiç azalmadı.

“Tutamıyorum Zamanı”, “Unutamadım”, “Düşler Sokağı”, “Fidayda”, “Alma Ahımı”, “Kum Gibi”, “Dostum Dostum”, “Nilüfer”, “İtirazım Var”, “Ummadığım Anda” ve “Hangimiz Sevmedik” gibi parçalar, konserin yıldızları oldu.

Ancak gecenin zirvesi, şüphesiz grubun en çok ses getiren şarkısı “Kaç Kadeh Kırıldı” ile yaşandı. Dinleyiciler hep bir ağızdan eşlik ederken, sahne ve salon arasında adeta bir bütünlük oluştu. Rubato’nun sahne hâkimiyeti, duygusal yoğunluğu ve enerjik performansı, izleyenleri mest etti ve Lefkoşa gecesine unutulmaz bir dokunuş kattı.

