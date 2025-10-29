Deniz kaplumbağaları mavi sulara bırakıldı

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, tedavileri tamamlanan yedi deniz kaplumbağasının doğal yaşam alanlarına uğurlandığı sezonun son salımını, Cumhuriyet’in 102. yılına ithaf etti.

Crush, Lokum, Kiraz, Mavi, Yusuf Balıkçılık, Buse ve Masal isimli yeşil deniz kaplumbağaları, Merit Otelleri yöneticileri ve bölgedeki balıkçıların katılımıyla yeniden mavi sulara bırakıldı.

Ekim ayında boğulma tehlikesi nedeniyle merkeze getirilen 5-8 yaşlarındaki Lokum, Kiraz, Buse, Masal, 8-10 yaşlarındaki Yusuf Balıkçılık ve 10-12 yaşlarındaki Mavi, tedavi süreçlerinin ardından sağlığına kavuştu. Temmuz ayında yüzgeç yaralanması nedeniyle merkeze ulaştırılan 5-8 yaşlarındaki Crush isimli kaplumbağa da rehabilitasyon sürecini tamamlayarak denize salındı.

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, sekiz sezondur onlarca kaplumbağayı tedavi ederek doğal ortamına kavuşturduklarını belirterek şunları söyledi:

“2025 sezonunun son salımını, sağlıklarına kavuşturduğumuz yedi deniz kaplumbağasıyla gerçekleştirdik. Bu anlamlı etkinliği Cumhuriyetimizin 102. yılına armağan ediyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.”

Kara, deniz kaplumbağalarının yaralanma nedenlerine de dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

“Yuvalarına kavuşturduğumuz kaplumbağaların altısı boğulma, Crush isimli kaplumbağamız ise yüzgeç yaralanması nedeniyle Merkezimize getirildi. Plastik dolanması sonucu geri dönüşsüz doku ve dolaşım kaybı oluşan bir yüzgeci ampute edildi. Üç yüzgeçle doğal yaşama uyum sağlaması için uygulanan rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamladı ve yeniden denizle buluştu.”



Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025, 09:44