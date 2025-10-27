Sesi ve kıyafetiyle büyüledi

Merit Park Hotel’in bünyesinde faaliyet gösteren Letafet, ünlü sanatçı Petek Dinçöz’ün göz kamaştıran sahne şovuna ev sahipliği yaptı. Sahneye gümüş ve siyah tonlarının zarif bir uyumla işlendiği özel tasarım elbisesiyle çıkan Petek Dinçöz, sahneye adım attığı ilk andan itibaren salonu büyüleyici bir atmosfere taşıdı.

Konserin ilk bölümünde “İncirler Olana Kadar”, “Değer mi Hiç” ve “Kafama Sıkar Giderim” gibi duygusal ve sevilen şarkıları seslendiren Dinçöz, güçlü yorumu ve sahne hakimiyetiyle büyük alkış aldı.

Sanatçı, ardından temponun yükseldiği bölümde “Nar Tanesi”, “Erik Dalı” ve “Kesik Çayır” gibi hareketli parçalarla Letafet sahnesini adeta bir dans pistine çevirdi.

Dinçöz, gece boyunca hayranlarıyla sohbet ederek samimi ve sıcak tavrıyla gönülleri fethetti. Sahnede zaman zaman izleyicilerle şakalaşan sanatçı, neşesiyle salonu kahkahaya boğdu.

Konserin sonunda yoğun alkışlar eşliğinde tekrar sahneye dönen Dinçöz, “Bu kadar güzel bir kalabalığın karşısında olmak beni her defasında yeniden heyecanlandırıyor. Hep birlikte daha nice güzel gecelere.” sözleriyle seyircilere teşekkür etti.