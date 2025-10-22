Faydalı etkinlikler yapılıyor

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu, çocukların gelişimini sadece teorik bilgilerle değil, sosyal ve yaratıcı etkinliklerle de destekliyor.

Sonbahar sanat çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinliklerde minikler, hem el becerilerini geliştir-me hem de yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı buldu. Etkinlikler, renkli malzemelerle yapılan resim ve el işi çalışmalarıyla çocukların sanatsal yönlerini ön plana çıkarıyor.

Ayrıca okulda ekoloji ve çevre bilinci de ön planda tutuluyor. Uçan Balonlar sınıfı, kendi ektikleri marul ve brokolileri sulayarak onlara yaşam sağlama deneyimi yaşadı. Bu uygulama sayesinde çocuklar, bit-kilerin gelişimini gözlemleyerek sorumluluk, doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandı.

Okul yetkilileri, “Hiçbir başarı tesadüf değildir” sözünü rehber alarak, çocukların küçük yaşta hem sa-natsal hem de doğayla uyumlu bir eğitim almasını hedeflediklerini belirtiyor.



Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025, 09:57