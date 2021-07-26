Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere, adanın Taksim’ini savunan Kıbrıslı Türk siyasilerin ve üst düzey yöneticilerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptali için hazırlık yapıldığını söyledi.

Bu konuda kapsamlı bir listeden söz eden Anastasiadis “Şikayeti olan mahkemeye gidebilir” dedi.

Fileleftheros gazetesine göre Anastasiadis şunları söyledi:

“Seyahat belgelerini geri almaktan söz ediyorum. Anayasa, anayasal düzene bağlılığı ve ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmayı öngörüyorken Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayan ve kendi devleti olduğunu iddia eden, ayrılıkçılık ve ülkeyi taksim etme lehine propaganda yapan biri Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olamaz.”

Bu sözü ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı mı kast ettiği sorusuna “Yalnız onu değil. Kapsamlı bir isim listesi var” cevabını veren Anastasiadis “mahkemeye başvursunlar derken, etkilenenleri mi kast ediyorsunuz?” sorusuna karşılık da “Elbette. Eylemimizin yasadışı olduğunu düşünürlerse mahkemeye başvursunlar. Bütün Kıbrıslı Türklerden değil, işgal rejiminin mevcut şahsiyetlerinden ve yetkililerinden söz ediyoruz” dedi.