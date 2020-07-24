En güzel bahçeler ödüllendirildi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) ilk kez geçen yıl düzenlediği ve bu yıl kapsam ve organizasyon olarak genişletilmiş şekliyle yeniden düzenlenen “2. Yeşil Lefkoşa Yarışması” sonuçlandı.

LTB’den yapılan açıklamada, şehrin yeşil dokusunu geliştirmek, yeşili ve bitkisel dokuyu sürdürülebilir kılmak, insanların bitkilerle huzur içinde yaşamasını teşvik etmek, yaşanılan çevreye sahip çıkmak, yeşille daha çok bütünleşmiş yaşam alanları oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen yarışma ile, “En Güzel Bahçe”, “En Güzel Balkon / Teras / Çatı” ve “En Güzel Hobi Bahçesi” belirlendi.

2. Yeşil Lefkoşa Yarışması jürisi LTB adına Asbaşkan Akın Aktunç, LTB Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu Koordinatörü Safiye Özaltıner, LTB Sağlık ve Çevre Komisyonu Koordinatörü Öykü Akcan, LTB Müdür Muavini Ferdiye Sav, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Nevter Zafer Cömert ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkurt Uluçam’dan oluştu. Yarışmanın Juri danışmanlığını ise LTB Park Bahçeler Şubesi Sorumlusu Peyzaj Mimarı Emine Özçınar ile Ziraat Mühendisi İrfan Erişmen üstlendi.

Juri oylaması yapılırken katılımcıların isimleri gizli tutularak numaralama sistemi uygulandı.

LTB sınırları içerisinde yaşayan yurttaşların çevre bilincinin arttırılması ve daha güzel bir çevreye hep birlikte katkı konulması amaçlanan yarışma sonuçları şu şekilde belirlendi:

En Güzel Ev Bahçesi

1) Sadık Bünyat

2) Sevcan Sakallı

3) Şengül İyigün

En Güzel Balkon/Teras/Çatı Bahçesi

1) Radiye Erk

2) Fevziye Pınardan

3) Vasfiye eren

En Güzel Hobi Bahçesi

1) Şengül İyigün

2) Zeki Topcu

3) Şevki Kozansoy