6 sendikadan grev tehdidi

Ülkeye giriş çıkış noktalarında örgütlü 6 sendika ve Mağusa Gümrük Komisyoncuları, hükümete, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yurt dışından gelen kişilere 7 gün karantina uygulanması tavsiyesini uygulamaya koyması için üç gün süre verdi.

Sendikalar, hükümetin bu çağrıya uymaması halinde 27 Temmuz Pazartesi’den itibaren halkı korumak adına, örgütlü bulundukları yolcu giriş noktalarında grev dahil her türlü yasal eylem hakkını kullanacaklarını bildirdi.

Güç-Sen, Kamu-Sen, KTAMS, Kamu-İş, Liman-Sen, Mağusa Gümrük Komisyoncuları, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın imzasıyla yayımlanan açıklamada, gelinen noktada hükümetin açılımlarının kontrolden çıktığının görüldüğü savunuldu.