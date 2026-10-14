Merit Royal Spa Merkezi, Japonya’nın sakura bahçelerinden ilham alan yeni bakım alanı Sakura Suite ile hizmet yelpazesini genişletiyor. Uzak Doğu’nun geleneksel ayak bakımı ve ayak refleksoloji masajı tekniklerinden esinlenen uygulamaların sunulduğu Sakura Suite, misafirlere günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşarak kendilerine zaman ayırabilecekleri özel bir deneyim sunuyor.



Ayak bakımının, kişisel bakım ve dinlenme rutinlerinin önemli bir parçası olduğunun altını çizen Merit Royal Spa ve Merit Royal Diamond Olive Spa Müdürü Menekşe Şenkara, sunulan hizmet kadar atmosferin de önemli olduğuna ve yeni konseptle ayak bakımında benzersiz bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerine vurgu yaptı.

Misafirlerin Sakura Suite’e adım attığı andan itibaren Japonya’nın zarafetini ve Sakura bahçelerinin huzur veren atmosferini hissedeceklerini kaydeden Şenkara, Sakura

Suite ile ilgili detayları şu ifadelerle aktardı: “Günlük yaşamın yoğunluğu içerisinde ayaklarımız çoğu zaman ihtiyaç duyduğu ilgiyi göremiyor. Özellikle uzun süre ayakta kalmak ve gün boyunca ayakkabı giymek, ayaklarda yorgunluk hissine neden olabiliyor. Sakura Suite’i bu ihtiyaçtan yola çıkarak tasarladık. Sakura Suite’te Uzak Doğu’nun geleneksel bakım anlayışından ilham alarak ayak refleksolojisini özel bakım uygulamalarıyla bir araya getiriyoruz.

Geleneksel Uzak Doğu uygulamalarında önemli bir yere sahip olan refleksoloji masajı, ayak tabanındaki belirli noktalara parmaklarla uygulanan ritmik baskı tekniklerine dayanıyor. Bedensel gevşemeyi ve zihinsel rahatlamayı desteklemeyi amaçlayan bu uygulamayı, ayak maskesi, peeling ve özel aromatik bakımlarla tamamlıyoruz. Böylece misafirlerimize yalnızca ayak bakımına odaklanan bir hizmet değil, estetik tasarıma sahip dingin bir atmosferde kendilerine zaman ayırabilecekleri kapsamlı bir dinlenme deneyimi sunuyoruz.”