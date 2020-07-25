Merit Royal'de profesyoneller ders veriyor

Merit Royal & Premium Otel’i tercih eden tatil severler, gerçek bir 5 yıldızlı konaklama deneyiminin yanı sıra doğayla ve sanatla iç içe olmanın da avantajını yaşayacak. Merit Royal & Premium Otel bünyesinde hizmet veren Art House Sanat Atölyesi, tatilde bile öğrenmekten vazgeçmeyen ve yeni hobiler edinmek isteyen amatör sanat tutkunlarını bekliyor. Hem yetişkinlerin hem de 7 yaş üzeri çocukların boş vakitlerini değerlendirebileceği Art House’da birbirinden renkli aktiviteler misafirlerin tatillerine ayrı bir renk katıyor. Takı tasarımı, alçı ve alçı boyama çalışmaları, çamur ve çömlek çalışmaları, artık materyal değerlendirme aktiviteleri, taş boyama ve farklı türde boyama etkinlikleri, kâğıt ve baskı çalışmaları gibi etkinliklere katılabilen misafirler kendi yaratıcılıklarını yansıttıkları çalışmalarını tatil hatırası olarak saklayabiliyor ya da sevdiklerine tatil dönüşü armağanı olarak sunabiliyorlar.

Zaman zaman Kıbrıslı ressam ve seramik sanatçılarını da ağırlayan Art House, düzenlediği atölye çalışmaları ile misafirlerine profesyonel ellerden ders alma imkânı da sunuyor. Şelalesi, eşsiz deniz manzarası ve yemyeşil ağaçlarla kaplı bahçesinde huzurlu bir ortam sunan Art House, kitapseverler tarafından bulunmaz bir okuma alanı olarak da kullanılabiliyor.





