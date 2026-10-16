Üç bölgede sahne aldı

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Müzik Grubu, Kosova’da Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi altında düzenlenen Kosova NINULLA Müzik Festivali’ne katıldı.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye, ekip, 1–5 Ekim tarihleri arasında Kosova’nın üç farklı bölgesinde sahne aldı.

İskele Belediyesi Kültür, Sanat ve Dış İlişkiler Danışmanı ve CIOFF Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa'nın Kosova ziyaretinde bölge belediye başkanları ve kültür-sanat temsilcileriyle iş birliği olanaklarıyla ilgili görüşmeler yaptığı belirtildi.

