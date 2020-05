Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüsün (COVID-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 318 bin 719'a yükseldi.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde COVID-19 nedeniyle 234 bin 264 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 48 bin 508 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 318 bin 719'a yükseldi.

Fransa

Fransa'da Coronavirüsü nedeniyle son 24 saat içinde 218 can kaybı daha yaşandığı açıklandı. Ülkedeki toplam can kaybı 24 bin 594'e ulaştı. Avrupa’da İtalya ve İspanya’nın arkasından Coronavirüsü salgınından en çok etkilenen ülke olan Fransa’da haftalar önce alınan sokağa çıkma yasağı ve benzeri tedbirler etkisini göstermeye başladı.

Ülkede son 24 saat içinde 218 ölüm yaşandı.

Açıklanan verilere göre ölüm oranı yüzde 0,9 oranında geriledi.

Hastanelerdeki Coronavirüsü hastalarının sayısı ise 26 bin 283’ten 25 bin 887’ye gerilerdi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı da benzer şekilde 4 bin 19’dan 3 bin 878’e geriledi.

İtalya’da son durum

Coronavirüsü salgını nedeniyle İtalya'da son 24 saatte 269 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu, ölü sayısı 28 bin 236'ya yükseldi. İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın resmi açıklamasına göre, ülkede son bir gün içinde bin 965 yeni vaka tespit edildi. İtalya’da vaka sayısı 207 bin 428 oldu.

Reuters’ta yer alan habere göre, yapılan açıklamada ülkede iyileşenlerin sayısının 78 bin 249’a yükseldiği belirtildi. Durumu kritik olanların sayısı ise bin 578 olarak açıklandı.

İngiltere

İngiltere'deki hastaneler, bakım evleri ve hasta evlerinde son 24 saatte 391 can kaybı yaşandığı açıklandı. Sadece İngiltere'deki toplam can kaybı 20 bin 483'e yükseldi. Birleşik Krallık genelinde ise son 24 saatte 739 kişi hayatını kaybetti. Krallık genelinde can kaybı 27 bin 510'a çıkmış oldu. Nüfusunun büyük bir kısmının İngiltere’de yaşadığı Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya’dan meydana gelen Birleşik Krallık’ta 739 kişi daha Coronavirüsü’nden hayatını kaybetti.

Birleşik Krallık genelindeki 739 ölümün 391’inin İngiltere’de yaşandığı bildirildi. Ölümlerden 18’inin Kuzey İrlanda, 40’ının İskoçya ve 17’sinin de Galler’de yaşandığı kaydedildi.

İran

Coronavirüsünün en çok etkilediği ülkelerden İran'da günlük can kayıplarındaki düşüş sürüyor. Ülkede son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti. Coronavirüsü salgınının en çok ölüme yol açtığı sekizinci ülke olan komşu İran’da Sağlık Bakanlığı yetkilileri son verileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un aktardığına göre ülkede son 24 saatte 63 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İspanya

Coronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'dan flaş bir açıklama geldi... İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki güncel Coronavirüsü verilerini kamuoyu ile paylaştı. Önceki gün 268 insanın yaşamını yitirdiği ve haftalar sonra en düşük seviyeyi gören İspanya'da son 24 saatte ikinci kez 300'ün altında ölüm tespit edildi. Son 24 saatte ülkede 281 insanın öldüğü belirtildi.

Rusya

Coronavirüsünün Nisan ayında etkisini artırmaya başladığı Rusya'da, günlük yeni vaka sayısı yine rekor kırdı. Son 24 saatte 7 bin 993 vaka kayıtlara geçti. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüsü kısa sürede küresel çapta bir krize dönüştü. Worldometers’ın verilerine göre dünya genelinde 3.3 milyon insana bulaşan virüs nedeniyle 234 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Rekor artışla toplam vaka sayısı 114 bin 431’e ulaştı. 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, toplam can kaybının ise 1169’a yükseldiğini açıkladı.

Almanya

Almanya'da Coronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 193 artarak 6 bin 481'e yükseldi. Ölü sayısının düne göre artması dikkat çekti. Coronavirüsüyle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösterilen Almanya’da son veriler paylaşıldı.

Salgınla mücadelede öne çıkan kurum Robert Koch Enstitüsü, ülkede son 24 saat içinde 193 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 6 bin 481’e yükseldiğini duyurdu.

ABD

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 1 milyon 70 bin 32 kişide Covid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 63 bin 19 kişi yaşamını yitirdi.