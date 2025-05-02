Sokaklar doldu taştı

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda dünyanın dört bir yanında emekçiler bu yıl da meydanlardan taleplerini haykırdı. 1 Mayıs İşçi Bayramında dünya çapında emekçilerin yürüyüşlerine sahne oldu.

Ülkelerde sendikalar öncülüğünde düzenlenen mitinglere binlerce kişi katıldı. Bazı ülkelerde polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

Yunanistan

Yunanistan'da gençler öncülüğünde Mücadeleci İşçi Sendikası Cephesi (PAME), Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (GSEE) çağrısıyla başkent Atina'da toplanan grup, parlamento binası önüne yürüdü.

Halk, iki yıl önce 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasındaki sorumluların bulunması, son dönemde artan hayat pahalılığına çözüm bulunması, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi, maaşların artırılması gibi taleplerini de dile getirdi.

Öte yandan Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda katılımcı "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.

Pire limanında ise 24 saatlik genel grev için yolcu gemileri demirledi.

Fransa

Fransız işçi sendikası Genel Emek Konfederasyonu (CGT) üyeleri, Fransa'nın kuzeyindeki Dunkirk kentinde, yürüyüş yaptı.

Avusturya

Avusturya'da yürüyüşün adresi başkent Viyana'ydı.

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig 1 Mayıs günü Viyana'daki Belediye binası önünde kurulan sahnede konuşma yaptı. Roma'da konfederasyonlara bağlı sendikalar tarafından düzenlenen 1 Mayıs gösterisinde, üzerinde "barış" yazan dev bir gökkuşağı bayrağı açıldı.

Filipinler

Filipinler'in başkenti Manila'da protestocular polisle çatıştı.

Arjantin

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Genel İşçi Konfederasyonu (CGT) tarafından organize edilen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetine karşı tepkilerini dile getirdi.

CGT tarafından yapılan açıklamada, yürüyüş kararının 1 Mayıs’tan bir gün önce alındığı ve bu tarihin seçilmesinin farkındalık oluşturmak amacı taşıdığı belirtildi.

Protestocular ayrıca Papa Francis'in anısına da saygı duruşunda bulundu.

Güney Kore

Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (KCTU) işçiler Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen 1 Mayıs mitingine katıldı.

Japonya

Japonya'nın başkenti Tokyo'da göstericiler, sendikal hakların korunması, barışçıl, demokratik ve tarafsız bir Japonya ideali ile yaşam ve hak güvencesi talebiyle sloganlar atarak yürüdü.

Bangladeşli işçiler, başkent Dakka'da 1 Mayıs'ı kutlamak için düzenlenen mitingde slogan atıyor.

Irak Komünist Partisi destekçileri, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına katıldı.

Tayvanlı işçiler Taipei'de düzenlenen 1 Mayıs mitinginde sloganlarla yürüdü.



Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2025, 09:46