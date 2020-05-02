Ömer KADİROĞLU

Hayatın ‘normalleştirilmesi’ yönünde atılan adımlar kapsamında 4 Mayıs'tan itibaren birçok işyeri açılıyor. Neredeyse 45 gündür kepenk kapatan çoğu işletme iş hayatına geri dönmek için sabırsızlanırken, vatandaşlar, “Açılım iyi ama tedbiri elden bırakmayalım ”dedi.Diyalog’a konuşan vatandaşlar, hem işverenlerin hem çalışanların hem de halkın hijyen başta olmak üzere tedbirlere dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşlar, “Kurallara uyarsak, tedbiri elden bırakmazsak iyi günlere doğru gideceğiz” şeklinde konuştu.

Ne dediler…?

Yusuf Çelikesmer

“4 Mayıs’ta birçok yer açılıyor ve bu memnun edici olduğu kadar düşündürücüdür de. Gerekli tüm tedbirler alınarak işletmelerin açılması gerekiyor. Hayat devam ettiği için bu sürece kendimizi alıştırıp yaşantımıza devam etmemiz lazım. Bu açılım sonrasında hem vatandaşlar hem de işletmeler çok hassas davranmalı ve tedbiri elden bırakmamalıdır.”

Nedret Mehmet

“Birçok iş yerinin açılacak olması güzel bir karar. Benim bir endişem yok çünkü Coronavirüs sürecinde çalıştım. Salgın döneminde gerekli tüm tedbirlerimi alarak işime gittim geldim. Bundan sonra da tedbiri elden bırakmayacağım. İlk zamanlarda kalabalık nedeniyle endişe duymuştum ancak daha sonra vatandaşlar da gerekli tedbirleri alınca kaygım kalmadı. Açılım sonrasında vatandaşlar da işletmeler de kesinlikle tedbiri elden bırakmasınlar.”

Kazım Özdirek

“4 Mayıs tarihinde birçok yer açılıyor ve bu memnun edicidir. İnsanlar 45 gündür iş yapamıyor. Bu süreçte büyük maddi kayıplar oldu ve artık bir yerden başlanmalıydı. Zaten bir süredir pozitif vaka da görülmüyor. Bu nedenle kontrollü bir şekilde açılımların yapılması yerinde bir karar oldu. Tabi ki açılıyoruz diye tedbirlerden de vazgeçmemek lazım. İşletme sahipleri hem dükkânlarında çalıştırdıkları kişileri hem de müşterilerini koruyacak tedbirler almalıdır. Vatandaşlar da dışarıya çıkarken 45 gün nasıl tedbirlerden asla vaz geçilmemelidir.”

Yeliz Safkara

“Son zamanlarda vakaların çıkmaması sevindiricidir. Açılımlar kontrollü bir şekilde yapılırsa güzel günler bizi bekliyor demektir. Hem vatandaşlar hem de işverenler tedbirlerini almaya devam ederlerse inşallah hiçbir şey olmadan hayatımızı normale döndürebileceğiz.”

Kemal Katakan

“4 Mayıs tarihinde işletmelerin açılmaya başlayacak olması beni biraz endişelendiriyor. Yapılan açıklamalardan bu hastalığın ne olup ne olmadığını bilmiyoruz. İnşallah bir sorun olmayacaktır ancak bence kesinlikle tedbirler elden bırakılmamalıdır. İşletmeler 45 gündür kapalı ve insanlar büyük zararlara uğradı. Açılımlar işletmeler ve halk için iyi olacak. Bu açılımlarda herkes çok dikkatli olmalı ve kesinlikle tedbirli davranmalıdır.”