Sadece mobilyalar sallandı

Arjantin’in güneyinde 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından 6.6 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Şili için tsunami uyarısı yapılırken ne can kaybı yaşandı, ne de binalarda hasar meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin’in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem Arjantin'in Tierra del Fuego eyaletinin başkenti Ushuaia'da yerel saatle 09.58'de hissedildi. Yerel yetkililer yakındaki Puerto Almanza kentindeki insanlara artçı deprem riski nedeniyle sahilden uzak durmalarını emretti.

Depremin ardından Şili kıyılarının “tehlikeli” tsunami dalgaları riski altında olduğu uyarısı yapıldı. ABD Tsunami Uyarı Merkezleri, Drake Geçidi'nde meydana gelen depremin merkez üssünden 300 kilometre uzaklıkta bu dalgaların oluşabileceğini söyledi.

Arjantin'de 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından 6.6 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremlerde can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar bildirilmedi.

Bölgenin sivil koruma ajansı, yerel medyaya yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin kişinin Arjantin kıyı bölgelerinden tahliye edildiğini duyurdu.

Arjantin'de bildirilen tek sorun bazı yapıların sarsılması ve mobilyaların, sarsıntıda hareket etmesi oldu. Ancak yetkililer ve bölge sakinleri artçı sarsıntılara karşı tetikte olmaya devam ediyor.

Ushuaia'daki belediye yetkilileri Tierra del Fuego'nun jeolojik özelliklerinin burada tsunami riskinin çok düşük olduğu anlamına geldiğini söyledi.

