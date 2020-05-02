Avustralya'da Corona’yı yenerek sahillere akın ettiler

Avustralya'da Başbakan Morrison, Coronavirüsü salgını önlemlerinin gevşetileceği sinyalini verirken, ülkenin Güney Avustralya eyaleti virüse karşı dünyanın en güvenli yeri olduğu ileri sürüldü.

Güney Avustralyalı üst düzey yetkili, bir haftadan beri eyalette yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadığını belirterek, "Yeni Zelanda ile birlikte belki de dünyanın en güvenli yeriyiz" dedi. Avustralya'nın birçok bölgesinde halk sahillerde güneşleniyor ve sosyal mesafeye dikkat etmeden denize giriyor.

Avustralya'nın Güney Avustralya Halk Sağlığı Ofisi Başkanı Nicola Spurrier eyalette son bir haftada Coronavirüs vakasına rastlamadıklarını belirterek, "Bu başarımız Avustralya'da birçok insan için sürpriz olduğunu düşünüyorum. Gerçekten, bütün eyalet ve bölgelere baktığınızda, buranın Yeni Zelanda ile birlikte belki de dünyanın en güvenli yeri olduğunu görürsünüz" şeklinde konuştu. Güney Avustralya eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, 1,6 milyon nüfuslu eyalette 438 vakaya rastlandığı, bunlardan 14'ünün aktif olduğu ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Covid-19 önlemlerinin gevşetileceği sinyalini vererek, "Avustralya’yı yorgan altında tutamayız" dedi. Başbakan Morrison, Ulusal Kabine toplantısının ardından başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, Covid-19’un yayılmasını durdurmaya yönelik uygulanan kurallarla ilgili açıklamada bulundu. Halkın, virüsü yenme konusunda gösterdiği çabalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Morrison, "Avustralyalılar yaptıklarından dolayı erken ödülü hak ediyor. Avustralya’yı yorgan altında tutamayız, yolumuza devam edebilmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Başbakan Morrison’un "erken ödül" ifadesi, gelecek hafta eyalet başbakanlarıyla yapılacak toplantıda, Covid-19 yasak ve kısıtlamalarının hafifletileceği yorumlarına neden oldu.

