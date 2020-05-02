Emekleri ödenmez

Hüseyin ÇİÇEK

Coronavirüs ile mücadelede ön safhalarda yer alan sağlık görevlileri ve 112 Acil Servis ekipleri gecesini gündüzüne katarak çalışıyor.

Gerek Coronavirüs vakalarını gerek diğer hastaları taşıyan 112 Acil Servis çalışanları 24 saat hizmet veriyor.

Gazimağusa 112 Acil Servis istasyonunda çalışan görevliler de dün gün boyu birçok ihbara yetişti. Ambulans şoförleri hastaları güvenli bir şekilde taşırken, hemşireler de hastaneye ulaşıncaya kadarki süreçte vakalara müdahale etti.

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda da görevlerini başında olan ambulans şoförleri ve sağlık çalışanları, bu zorlu süreç tamamen bitene kadar fedakârca çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

