1 Mayıs sokaklar ıssız ve buruk geçti

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı sürerken,

1 Mayıs İşçi Bayramı tarihinin en sönük gününü yaşadı.

Tüm dünyada olduğu gibi 1 Mayıs İşçi Bayramı KKTC’de de buruk kutlandı.

Coronavirüs salgını gölgesinde kalan işçi bayramında sokaklar yine ıssızdı. Geçtiğimiz yıllarda dolup taşan piknik alanları ve dev mitingin yapıldığı Girne Kapısındaki Kuğulu Park’ta derin bir sessizlik hâkimdi.

Tedbirler kapsamında açık olmasına izin verilen marketler, petrol istasyonları, kasaplar işçi bayramı olsa da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştı.

Geçtiğimiz 2019 yılında ise Çalışma Bakanlığı’nın kararı ile marketler işçi bayramında kapatılmıştı.



Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2020, 11:08