Kuzey Kıbrıs’ın bağımsız yayın kanalı Diyalog TV’nin uydu yayınları, Kuzey Kıbrıs’ta ilgili ve yetkili makamlar devre dışı bırakılarak, herhangi bir uyarı veya ihbar yapılmadan Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından durduruldu. Diyalog TV dahil yerel kanalların tümüne uydu frekansı sağlayan TÜRKSAT’ın, Diyalog TV’nin yayınlarını dün saat 17.15’te kesmesi, KKTC halkından sert tepki gördü.

Gün boyu Diyalog TV’ye telefonla ulaşan, mesaj gönderen ve sosyal medyada paylaşım yapan vatandaşlar, Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve kurum çalışanlarına tam destek verdi. Reşat Akar, canlı yayın sırasında ve sonrasında önemli mesajlar vererek “Tarih bunu yazacak” dedi. Akar, KKTC’yi devre dışı bırakan bu karar sonrasında herhangi bir tepki vermeyen Başbakan Ersin tatar ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın tavrını da eleştirdi.

Diyalog TV uydu yayınlarının kesilmesine başta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olmak üzere, UBP ve HP dışındaki siyasi parti liderleri, kurum ve kuruluşlar, çeşitli örgütlerin yanı sıra binlerce vatandaş sosyal medyadan Diyalog ailesine destek mesajı yayınladı.