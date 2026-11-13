Amerikan polisi alarmda

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a yaklaşık 1,5 kilometre mesafede düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Polis takibine alınan şüpheli, bir binada barikat kurduktan sonra kendini vurarak yaşamına son verdi.

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı yaşandı.

Metropolitan Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre saldırı, Beyaz Saray'a yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Logan Circle semtinde meydana geldi.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay yerine yakın okullar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Saldırgan polis takibinin ardından intihar etti

Metropolitan Polis Departmanı geçici şefi Jeffrey Carroll, şüphelinin polis takibinin ardından tespit edildiğini bildirdi.

Carroll'un açıklamasına göre saldırgan, önce bir apartman dairesinde barikat kurdu. Daha sonra kendini vurarak yaşamına son verdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi ise saldırganın olayın başladığı spor salonunda en az bir kişiyi vurduktan sonra dışarı çıkarak ateş etmeyi sürdürdüğünü aktardı.

Yetkili, güvenlik güçlerinin şüphelinin bir otopark asansöründe başka bir kişiyi vurduğunu ve ardından binanın 7'nci katında kendini kilitlediğini düşündüğünü belirtti.

Görgü tanığı saldırı anını anlattı

Saldırının başladığı spor salonunda bulunan James Spellman, saldırganın bir kişiyi boynundan vurduğunu ve bu kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini anlattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise silah sesleri duyulurken bölgede çok sayıda polis ekibinin bulunduğu ve çevredeki yolların kapatıldığı görüldü.

Saldırı, Beyaz Saray'a yaklaşık 20 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan Logan Circle semtinde gerçekleşti.

Olayın nedeni ve yaralanan 5 kişinin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmadı.