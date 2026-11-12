Öğrenciler panik yaşadı

Avrupa’da televizyon kanalları, havalimanları ve süpermarketlerin ardından yüzlerce okul da sahte bomba tehditlerinin hedefi oldu. İtalya’da ülke genelinde aynı içerikli e-postayı alan 312 okul, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, La7 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ihbarların asılsız olduğunu değerlendirdiklerini belirtti. Tehditlerden etkilenen okul sayısının artabileceğini kaydeden Valditara, Brüksel’de yaptığı açıklamada ise 312 okulun ihbarlardan etkilendiğini duyurdu. Valditara, “Rahatlatıcı bir mesaj göndermek istiyorum çünkü şu anda hiçbir tehlike yok, bu yüzden panik veya başka bir şey olmasın” ifadelerini kullandı.

Roma’da çok sayıda okul boşaltıldı

Başkent Roma başta olmak üzere Milano, Trieste, Bologna, Napoli, Reggio Calabria ve Sardinya Adası'ndaki çok sayıda eğitim kurumu tehdit e-postasının hedefi oldu.

Roma'nın Appio-Tuscolano semtindeki okullar ve çevredeki kreşler de güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Başkentteki bir okul yönetimi, velilere gönderdiği bilgilendirme mesajında, ülke genelindeki bomba alarmının ardından öğrencilerin güvenli bir alana götürüldüğünü ve öğretmenlerin gözetiminde tutulduğunu bildirdi.

Roma Emniyeti de ihbarlarla ilgili polis birimlerinin soruşturma başlattığını açıkladı.

Aynı imza İrlanda ve Bulgaristan’da da kullanıldı

Tehdit e-postasının “Mihail Andropov” imzasını taşıdığı belirtildi. Aynı imzanın önceki cuma günü İrlanda ve Bulgaristan'daki haber merkezlerine gönderilen bomba tehdidi mesajlarında da kullanıldığı tespit edildi.

Tehdit mektubunda ise “Sizi yok etmeye geldik” ifadesinin yer aldığı aktarıldı.

İrlanda Başbakanı: Amaç korku ve endişe yaratmak

İrlanda Başbakanı Micheál Martin, Avrupa'daki güvenlik kurumlarının havalimanları ve medya kuruluşlarına yönelik tehditleri incelediğini açıkladı.

Tehditlerin bireysel girişimler mi yoksa koordineli bir saldırının parçası mı olduğunun henüz belirlenemediğini ifade eden Martin, RTE radyosuna yaptığı değerlendirmede, bu tür faaliyetlerin toplumun normal işleyişini aksatmayı ve korku yaratmayı amaçladığını söyledi.