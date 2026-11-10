Karne dönemi başladı

Ukrayna'nın son iki haftada sekiz petrol rafinerisine düzenlediği saldırıların ardından Rusya'nın en az altı bölgesinde akaryakıt sıkıntısı yeniden baş gösterdi.

Ukrayna ordusunun Rus petrol rafinerilerini hedef alan hava saldırılarını yoğunlaştırması, Rusya'nın en az altı bölgesinde akaryakıt tedarik krizini yeniden gündeme getirdi.

Son iki haftada en az sekiz büyük petrol işleme tesisinin vurulması, sürücülerin benzinliklerde uzun kuyruklar oluşturma endişesini artırdı.

Yetkililer ve Rus basını, ülkenin farklı coğrafyalarındaki akaryakıt istasyonlarında karne uygulamasına ve satış kotalarına geçildiğini duyurdu.

Ukrayna, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev ile Moskova arasında tek taraflı olarak ilan ettiği enerji ateşkesinin sonuçsuz kaldığı 30 Ekim tarihinden itibaren Rus rafinerilerine yönelik operasyonlarını belirgin biçimde artırdı.

Saldırıların son dalgasında, Rusya'nın kuzeybatısındaki Kirişi kasabasında bulunan ve ülkenin ikinci en büyük petrol işleme tesisi niteliğini taşıyan rafineri gece saatlerinde vuruldu.

Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, dün yaptığı açıklamada Kirişi'deki rafinerinin hedef alındığını doğruladı.

Düzenlenen hava harekatları Rusya'nın benzin ve motorin üretim kapasitesini doğrudan aşındırıyor.

Üretim düşüşü bir yandan iç piyasadaki akaryakıt arzına ilişkin endişeleri tırmandırırken, diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Trump arasında Rus dizelinin dünya piyasalarına ve ABD'ye ihracına yönelik olası uzlaşmayı zora sokuyor.

Sibirya ve Uzak Doğu’da da karne uygulamasına geçildi

Akaryakıt tedarikinde yaşanan darboğaz yalnızca batı bölgeleriyle sınırlı kalmayıp ülkenin doğu kesimlerine ve Sibirya'ya da uzandı.

Doğu Sibirya'da bulunan Buryatya Cumhuriyeti makamları, başkent Ulan-Ude'deki Rosneft istasyonlarında da aynı satış kotalarının yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Buryatya'ya komşu olan Zabaykalskiy bölgesinde de benzer sınırlamaların uygulanmaya başladığı bildirildi. Karelya, Buryatya ve Zabaykalskiy'in yanı sıra Nijniy Novgorod, Arhangelsk, Penza ve Krasnoyarsk bölgelerinde de akaryakıt satışına yönelik kısıtlamaların devreye sokulduğu aktarıldı.