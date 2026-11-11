Müzakere masası şimdilik kurulmadı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ile şu anda herhangi bir müzakere yürütülmediğini açıkladı.

Tahran yönetiminin Washington’a ilettiği 7 koşulun karşılanmasını beklediği belirtilirken, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve diplomatik görüşmelerin başlaması konusunda taraflar arasındaki anlaşmazlık sürüyor.

İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomatik temaslar devam ederken Tahran yönetiminden müzakerelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, El-Meyadin televizyonuna verdiği röportajda, İran ile ABD arasında şu anda herhangi bir müzakere yapılmadığını söyledi.

İran’ın daha önce Washington yönetimine ilettiği 7 koşulun karşılanmasını beklediğini belirten Rızai, ABD’den taleplerine ilişkin açık ve net bir yanıt istediklerini ifade etti.

Washington’ın henüz bu taleplere yanıt vermediğini kaydeden Rızai, ABD’nin ilerleyen dönemde bir açıklama yapabileceğini dile getirdi.

Hürmüz Boğazı'nın açılması için 7 koşul

Tahran yönetimi, haziran ayında varılan geçici anlaşmada gündeme gelen 7 koşulun yerine getirilmesini, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve ABD ile müzakerelerin başlaması için ön şart olarak değerlendiriyor.

İran’ın talepleri arasında ABD yaptırımlarının kaldırılması, yurt dışında dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve savaş nedeniyle tazminat ödenmesi bulunuyor.

ABD yönetimi ise nükleer programla ilgili konuların müzakerelerin ilk aşamasında ele alınmasında ısrar ediyor. İki ülke arasındaki temel anlaşmazlıklardan birini de bu konu oluşturuyor.

Trump ateşkes planını kabul etmedi

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü arabuluculuk girişimlerini sürdüren Katar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran'la büyük çaplı çatışmaların yakın zamanda yeniden başlaması ihtimalini düşük gördüğünü açıkladı.

Ancak Trump, Tahran yönetiminin sunduğu mevcut ateşkes planını kabul etmeye yanaşmadı.

Katar’ın öncülüğünde sürdürülen diplomatik girişimlere rağmen taraflar, özellikle Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve müzakerelerin hangi koşullarda başlayacağı konusunda henüz uzlaşmaya varamadı.

Bölgede diplomatik çözüm arayışları sürerken, İran’ın 7 koşuluna Washington’dan gelecek olası yanıtın iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğinde belirleyici olması bekleniyor.