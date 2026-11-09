Yine tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlanamaması durumunda 38 köprünün bir saat içinde vurulabileceğini öne sürdü. Tahran yönetimi ise ABD’ye anlaşma çağrısı yaparak olası yeni saldırılara sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler sürerken, taraflardan gelen açıklamalar müzakere umutlarıyla askeri tehditlerin aynı anda gündemde olduğunu ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump, CNN'e verdiği telefon röportajında, İran ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanması halinde yeni askeri saldırı düzenlenmesinin son derece düşük bir ihtimal olduğunu söyledi. Trump, güçlü bir anlaşma imzalanıp imzalanmayacağının belirleyici olacağını ifade ederek, ABD'nin olası saldırılar için İran'daki bazı altyapı hedeflerini belirlediğini de açıkladı. Bu hedefler arasında 38 köprünün bulunduğunu ileri süren Trump, söz konusu köprülerin kelimenin tam anlamıyla bir saat içerisinde yıkılabileceğini iddia etti.

İran'dan Washington'a anlaşma çağrısı

Trump'ın açıklamalarının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD yönetimine seslenerek Tahran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifinin halen geçerli olduğunu duyurdu.

X hesabından yaptığı açıklamada ABD'deki 3 Kasım ara seçimlerine de değinen Arakçi, Amerikan seçmenlerinin tercihlerini yaptığını, artık karar verme sırasının Beyaz Saray'da olduğunu belirtti.

İran'ın iki gün içerisinde uygulanabilecek bir anlaşma teklifinin bulunduğunu kaydeden Arakçi, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi yönündeki taleplerinin kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Arakçi, ABD'nin yeniden askeri saldırı başlatması halinde İran'ın sert karşılık vereceğini de ifade etti.

Tahran yönetiminin eylül ayında sunduğu yedi aşamalı önerinin, iki gün içerisinde uygulanabilecek şekilde yeniden düzenlendiği belirtiliyor. Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerde savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yeniden düzenlenmesi öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.